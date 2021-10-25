بالفيديو: المواطن العراقي ينتقد الصراعات السياسية ويطالب بحلول واقعية

يعيش المواطن العراقي خسارات يومية متتالية في ظل غياب الحلول الناجعة بسبب مماطلة الكتل والاحزاب التي انعكست صراعاتها على حياة الكثيرين منهم، رغم الوعود العديدة التي اطلقتها تلك الكتل خاصة قبيل الانتخابات.صراع الظفر بالمناصب بين الكتل والاحزاب خلف احباطا وتشاؤما عند المواطن، الذي يتطلع بعد انتهاء الانتخابات لتغيير ولو بسيط بواقعه المرير فالسباق الدائر في الساحة العراقية وصفه مواطنون بصراع مغانم من اجل المناصب.وفي ظل التحذير من انفلات الاوضاع الامنية وتغول الفساد وسوء الادارة وعبارة "ذاهبون نحو المجهول"، يبقى المواطن بدوامة التصريحات السياسية وتعدد مراكز القوى التي باتت تقود البلد نحو اللامعلوم بحسب مراقبين.