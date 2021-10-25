وزيرة الهجرة والسفير الالماني لدى العراق يبحثان القضايا المشتركة بين البلدين

وذكرت وزارة الهجرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، استقبلت السفير الالماني الجديد لدى العراق مارتن ياغر، في مبنى الوزارة وسط العاصمة بغداد، وبحثت معه القضايا المشتركة وآفاق التعاون والتنسيق بين البلدين".وأضاف البيان، ان "الجانبين، تطرقا إلى ملف أوضاع العراقيين في الخارج، وخصوصا الجالية العراقية المرفوضة طلباتهم في المانيا، وضرورة إيجاد آليات مناسبة لتشجيع العودة الطوعية والتشديد على رفض العودة القسرية لجميع اللاجئين".واشار الى ان "اللقاء، شهد بحث أوضاع العراقيين المتواجدين على الحدود البيلاروسية والليتوانية، وضرورة الحد من الهجرة غير الشرعية لما يترتب عليها من تبعات قانونية، فضلا عن المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص أثناء السفر".من جانبه، هنأ السفير الالماني مارتن ياغر، "وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو بمناسبة فوزها في الانتخابات التشريعية ونيل ثقة الشعب العراقي"، مشيدا في الوقت ذاته بـ"الدور الكبير الذي تقدمه الوزارة من خلال الجهد الاستثنائي المقدم للنازحين والعائدين، في ظل التحديات الوبائية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة العراقية"، مؤكدا "وجود مركز ألماني في بغداد لدعم العراقيين العائدين من الخارج".