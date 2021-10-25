الإعدام شنقاً حتى الموت لـ"إرهابي" فجر سيارة مفخخة في النجف

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الارهابي اعترف بتفاصيل هذه الجريمة بعد تفجيره لسيارة مفخخة نوع افيو في منطقة الانصار بمدينة النجف الاشرف بالاشتراك مع متهمين اخرين والذي أدى إلى اصابة عدد من المواطنين الابرياء باصابات مختلفة، إضافة إلى تعرض عدد من المحلات والمطاعم لإضرار مادية".وأضاف أن "الحكم بالاعدام شنقا حتى الموت بحق المجرم الارهابي يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 "