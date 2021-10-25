التعليم تعلن إعادة فتح التقديم الى تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة

وذكرت الوزارة في بيان تلقته السومرية نيوز، إنها "اعادت فتح نافذة التقديم إلى استمارتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة 2021/2020".وأضاف البيان أن "مدة التقديم الإلكتروني للقناتين العامة وذوي الشهداء عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة مستمرة لغاية خمسة عشر يوما اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق الخامس والعشرين من تشرين الأول الحالي".وتابع، أن "إجراءات التقديم للطالب (المؤجل أو الراسب) الراغب بتعديل الترشيح تتم عن طريق مراجعة الجامعة المقبول فيها لتفعيل الرقم الامتحاني، فيما يكون تفعيل الرقم الامتحاني للطلبة من ذوي الشهداء عن طريق مؤسسة الشهداء حصرا".