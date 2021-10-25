بمشاركة 15 فرقة.. مدير صحة الرصافة يطلق اكبر حملة تلقيح في القرى النائية

وقال جهاد لـ السومرية نيوز، ان "صحة الرصافة تواصل حملات تلقيح المواطنين للوصول الى اكبر نسبة تلقيح في الرقعة الجغرافية لدائرة صحة بغداد الرصافة للوصول الى المناعة المجتمعية".واضاف ان "صحة الرصافة اطلقت حملة كبرى لتلقيح المواطنين في القرى النائية البعيدة عن المنافذ التلقيحية للوصول الى المناعة المجتمعية"، مشيرا الى ان "الحملة جرت بمشاركة 15 فرقة صحية من 8 قطاعات صحية".واشار جهاد ان "الهدف من الحملة هو الوصول للمواطنين غير الملقحين في القرى النائية وتلقيحهم قبل دخول الموجة الوبائية الجديدة وتحصينهم ".ولفت الى ان "صحة الرصافة ستواصل تلك الحملات بمختلف مناطق الرصافة فضلا عن افتتاح منافذ جديدة لتلقيح المواطنين لتغطية الرقعة الجغرافية بالكامل".