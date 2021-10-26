أستثمار النجف تسحب 8 إجازات وتوجه إنذار نهائي لعدد من المشاريع (وثيقة)

وقال رئيس الهيئة ضرغام كيكو بحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، إنه "أستنادا إلى أحكام المادة (28) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، وإشارة إلى كتاب الهيئة الوطنية للاستثمار/ الدائرة الادارية والمالية، قررت هيأتنا فرض غرامات وسحب الاجازات الاستثمارية والبالغ عددها ثمان اجازات، وقد تم توجيه أنذار وأنذار نهائي لعدد من المشاريع الاستثمارية".وأضاف كيكو، إن "الهيئة ماضية باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المشاريع المتلكئة حفاضا على المال العام ودعما للعملية الاستثمارية وكذلك لتقويم المشاريع الاستثمارية في المحافظة".وأوضح، إن "اجمالي الاجازات الاستثمارية الكلي قد بلغ في محافظة النجف (332) إجازة وأن الصادرة من قبل هيأتنا بلغ (293) من المجموع الكلي، والصادرة من الهيئة الوطنية للاستثمار (39) أجازة).