حادث مروري مروع في كركوك

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، وفاة ثلاثة أشخاص بحادث سير مروع في مدينة كركوك.

وقالت المديرية ورد للسومرية نيوز، إن حادثا مروريا وقع بين مركبتين الأولى نوع (BMW) أسود اللون، والمركبة الثانية نوع كيا (حمل)".

واضافت ان "أسباب الحادث السرعة الشديدة من قبل سائق المركبة الأولى نوع (BMW) مما أدى الى فقدان السيطرة على المركبة وخروجها عن المسار الصحيح واصطدامها في عمود للإنارة في الجزرة الوسطية وبعدها التوجه الى السايد الثاني المقابل وإصطدامها في المركبة الثانية التي كانت تسير في مسارها الصحيح نوع (كيا) حمل".

وأشارت الى أن الحادث أدى إلى وفاة (3) ثلاثة أشخاص (سائق المركبة الأولى وشخص معه) و(شخص في المركبة الثانية) كان يجلس بجانب السائق المصاب حالياً".