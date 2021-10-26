ينطلق الخميس.. تفاصيل جديدة عن مهرجان بابل

وقال ناظم في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "نسخة جديدة من مهرجان بابل ستنطلق الخميس المقبل بعد توقفه منذ سنة 2003"، موضحاً "عملنا على إعادة مهرجان بابل وسيكون ذلك بالتعاون مع محافظة بابل".وأضاف أنَّ "وزارة الثقافة تعمل على إنجاز حفل كبير يليق بمئوية الدولة العراقية"، مشيراً الى أن "هيئة السياحة عملت عملاً حثيثاً لصيانة الفنادق المهملة منذ أشهر عديدة وتوج اليوم باتخاذ قرار في مجلس الوزراء في الجلسة الحادية والأربعين التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بأن تكون هناك فرص استثمارية في فنادق بالنجف وبابل".وأعلنت اللجنة التنظيمة للمهرجان اكتمال استعداداتها الفنية واللوجستية للمهرجان الكبير الذي سينطلق يوم الخميس المقبل تحت شعار "من بابل الحضارة نصنع الحياة"، والذي يستمر لمدة خمسة أيام.