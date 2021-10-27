التربية تعلن انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الاعدادي

وذكرت الوزارة في بيان تلقته السومرية نيوز، إنه "تم التوجيه بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ، مع التنبيه على المراقبين بتوفير الاجواء المناسبة للطلبة اثناء انطلاقها ، مشددةً بالوقت نفسه على حظر حمل الهاتف المحمول داخل القاعات أو أي وسيلة تساعد على الغش ، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا حرصا على سلامة الطلاب والملاكات المشاركة في الامتحانات .من جهته تمنى وزير التربية علي حميد الدليمي "النجاح والموفقية للطلبة والحفاظ على جهدهم الدؤوب في مواصلة مشوارهم التعليمي".