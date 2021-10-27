التربية تعلن انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الاعدادي

اعلنت وزارة التربية ، اليوم الأربعاء، انطلاق امتحانات "الدور الثاني" لطلبة الصف السادس الاعدادي بفروعها الادبي والعلمي والمهني للعام الدراسي 2020 – 2021 ، وسط اجراءات وقائية وصحية وامنية احترازية مكثفة .
وذكرت الوزارة في بيان تلقته السومرية نيوز، إنه "تم التوجيه بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ، مع التنبيه على المراقبين بتوفير الاجواء المناسبة للطلبة اثناء انطلاقها ، مشددةً بالوقت نفسه على حظر حمل الهاتف المحمول داخل القاعات أو أي وسيلة تساعد على الغش ، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا حرصا على سلامة الطلاب والملاكات المشاركة في الامتحانات .
من جهته تمنى وزير التربية علي حميد الدليمي "النجاح والموفقية للطلبة والحفاظ على جهدهم الدؤوب في مواصلة مشوارهم التعليمي".