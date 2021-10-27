الصحة تعلن عن وصول شحنات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

وذكرت الوزارة في بيان تلقته السومرية نيوز، إن "اللقاحات الواصلة من انتاج شركة فايزر ومرفق كوفاكس، حيث وصلت وجبة من لقاح pfizer بلغت ٦٤٩،٣٥٠ جرعة عن طريق مطار بغداد الدولي".وأوضح البيان، إنه "في الوقت ذاته تم وصول وجبه اخرى من لقاح فايزر عن طريق مرفق كوفاكس منظمة اليونسيف وبلغت ١٣٣،٣٨٠ جرعة".واكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية بأنه "تم توزيع الشحنات لكافة المنافذ التلقيحية ومنافذ الصرف في عموم بغداد والمحافظات بما فيها اقليم كردستان".