تمديد التقديم الى استمارة القبول المركزي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، تمديد السقف الزمني للتقديم الإلكتروني الى استمارة القبول المركزي فضلا عن القبول المباشر وقناة النخبة حتى العشرين من تشرين الثاني المقبل 2021/11/20.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم تمديد السقف الزمني للتقديم الإلكتروني الى استمارة القبول المركزي فضلا عن القبول المباشر وقناة النخبة حتى العشرين من تشرين الثاني المقبل 2021/11/20".

واضاف البيان ، ان "الوزارة قررت شمول الطلبة من مواليد 1996 من أصحاب المعدل الذي لا يقل عن (90) بالتقديم الى القبول المركزي".

وبحسب البيان، دعت الوزارة الطلبة الى الاستعانة بدليل الطالب للاطلاع على شروط القبول وضوابط التقديم عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org).