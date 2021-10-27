الكشف عن حقيقة الغاء الفقرات الغنائية في مهرجان بابل الدولي

كشف عضو اللجنة الاعلامية لمهرجان بابل الدولي رعد المشهداني، اليوم الاربعاء، حقيقة الغاء الفقرات الغنائية في مهرجان بابل الدولي.

وقال المشهداني للسومرية نيوز، انه "لا يوجد اي الغاء للفقرات الغنائية في مهرجان بابل الدولي".

وبحسب وثائق اطلعت عليها السومرية نيوز، وجه محافظ بابل حسن منديل، بإلغاء الفعاليات الغنائية في مهرجان بابل، بالتزامن مع وصول فنانين عرب وعراقيين الى العراق للمشاركة بالحفل.

وبحسب وثيقة فأن المحافظ عزا سبب إلغاء الفعاليات الغنائية بناءً على "دعوات من طلبة علوم دينية وشخصيات اجتماعية".