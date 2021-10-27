العراق يبحث أوضاع النازحين مع الهجرة الدولية

وذكرت وزارة الهجرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "جابرو ألتقت مع رئيس منظمة الهجرة الدولية (iom) جورجي جوغاوري في مقر الوزارة، وتمت مناقشة اوضاع مخيمات النازحين المتبقية استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإنهاء ملف النزوح وغلق ما تبقى من المخيمات في البلاد" .وأشادت جابرو بحسب البيان، "بحرص منظمة الهجرة الدولية على عملها وشراكتها مع الوزارة ، لكونها شريكة حقيقية مع الوزارة وتعملان وفق خطة واحدة" ، معربة عن املها بتقديم دعم اكبر لغلق مخيمي عامرية الفلوجة والجدعة الخامس بعد حلحلة جميع المشاكل والمعوقات وتامين عودتهم الطوعية ، وان تكون هناك مشاريع استراتيجية بين الوزارة والمنظمة خدمة لفئات عناية الوزارة من خلال ايجاد الحلول المستدامة بعد عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية".واشارت الى ان "منظمة الهجرة الدولية عملت برؤية الوزارة المستقبلية وساهمت برفع الكثير من المعوقات التي كانت تحول دون عودة الاسر النازحة الى مناطق سكناها".في غضون ذلك، عبر جوغاوري عن "شكره وامتنانه لوزيرة الهجرة لما لاقى من ترحيب وحفاوة ، مبديا دعمه لمساندة الوزارة في هذا الملف ( انهاء ملف النزوح وغلق المخيمات ) ومتابعة عودة العوائل النازحة وتنفيذ بعض المشاريع التي تدخل ضمن مشروع تشجيع النازحين على العودة الطوعية".