الانتخابات تدخل نفقا مظلما وواشنطن تؤزم الموقف بعد دخولها على خط المؤيدين

وعلى أبواب المنطقة الخضراء، يواصل انصار الاحزاب المعترضة على النتائج اعتصاماتهم لليوم الثامن على التوالي احتجاجا على ما افرزتها النتائج الاولية، والذين يطالبون باجراء عمليات العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع، أما المفوضية العليا للانتخابات فقد اشارت الى أن العد والفرز اليدوي لجميع المحطات يتوقف على قرار من المحكمة الاتحادية، يأتي هذا في وقت تستعد فيه لاعادة فرز المحطات التي تحوم حولها الشكوك والطعون بشكل يدوي، بالتزامن مع دخول الولايات المتحدة على خط المؤيدين لهذه النتائج، مما يؤزم موقف المعترضين.وبين القبول بالنتائج والاعتراض عليها، تخيّم على المشهد السياسي، تساؤلات عدة حول مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية والتوترات التي رافقتها، وكيف سيكون شكل العملية السياسية في ظل الانشقاقات الحالية وتصدع البيوت الشيعية والسنية والكردية وعدم التوصل الى تفاهمات حول تشكيل الكتلة الأكبر.