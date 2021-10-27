أحد ابرز المناصب الرئاسية تعقيدا وجدلاً وهذا ما يترقبه المواطنون.. فيديو

شائك والخلافات عليه تتكالب بشد وجذب سياسي.. منصب رئيس الوزراء هو الاصعب في الحسم والاكثر تعقيدا في الاختيار هذا ما يراهُ مواطنون وهم يترقبون شكل الحكومة المقبلة ومن سيتولى كرسي الرئاسة.



التفاصيل في التقرير المرفق.



