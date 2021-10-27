حملات تطعيم للمنازل... هل يدخل العراق الموجة الرابعة من فيروس كورونا؟

هذا الخطر دفع بالكوادر الطبية الى اجراء حملات لتقليح المواطنين في منازلهم لا سيما في المناطق النائية في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، وتقديم الارشادات التي تحض على الالتزام بالتعليمات الصحية تجنبا لخطر الفيروس المتحرور.ووصل عدد الملقحين في العراق الى خمسة ملايين ملقح، وانه عدد لايزال ضئيلا بحسب اطباء مختصين اذ اكدوا بأن الخيار الوحيد للخلاص من هذه الجائحة هو تلقي اللقاح بأسرع وقت ممكن ليصل العراق الى المناعة المجتمعية ويخرج من دائرة الخطر.