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لتصويب واقع العمل.. اجتماع في المنافذ يناقش جملة موضوعات

محليات

2021-10-27 | 08:50
لتصويب واقع العمل.. اجتماع في المنافذ يناقش جملة موضوعات
149 مشاهدة

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، عن مناقشة عدة فقرات من أجل تصويب واقع عمل المنافذ الحدودية والارتقاء بها نحو الأفضل والحفاظ على الوتيره التصاعدية في الأداء.

وقالت الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، ترأس اجتماع مجلس الهيأة التاسع بحضور كافة أعضائه والذي عقد بشقين حضوري في مقر الهيأة وعبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، حيث تم مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن العديد من الفقرات التي تعمل على تصويب واقع عمل المنافذ الحدودية والارتقاء به نحو الأفضل والحفاظ على الوتيره التصاعدية في الأداء".

وناقش الاجتماع، "توصيات اجتماع هيأة النزاهة الاتحادية مع المحافظين وديوان الرقابة المالية وهيأة المنافذ الحدودية حيث تم التأكيد على تنفيذها من قبل كافة الوزارات والمحافظات والهيأة والداوئر التي لها صله بعمل المنافذ الحدودية، كذلك تم التأكيد على تنزيل الكميات المستوردة من رصيد إجازات الاستيراد واعتماد آلية في معالجة الكميات التي يتم تنزيلها بشكل غير دقيق نتيجة خلل في أداء موظف الإجازات في المراكز الكمركيه".

وأضاف البيان، "كان لملف البضائع المعفاة من الرسوم الكمركية والضريبية حضور مهم في جدول الأعمال من أجل ضمان وصولها إلى الجهات المستفيدة، كما كان لاحكام توريد الأدوية والمستلزمات الطبية من المنافذ وصولاً إلى الميناء الجاف ومخزن الشالجية حضورا في المناقشات حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من هيأة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك وجهاز المخابرات وشرطة الكمارك و وزارة الصحة لتقييم واقع العمل ومتابعة سير الإجراءات من المنفذ الحدودي إلى آخر إجراء في الميناء الجاف والشالجية".

وبحسب البيان، فقد "تم الاطلاع على تقرير جدوى مقترح فتح منفذ الثغر في محافظة البصرة ولعدم تكامل المعلومات الواردة في التقرير قرر المجلس إعادة تشكيل لجنة أخرى تكون على مستوى المسؤولية ومهنية مختصة لحسم موضوع جدوى فتح المنفذ من عدم".

وتابع البيان، أن "مقترح فتح منفذ الشهابي في محافظة واسط جاء كآخر موضوع في جدول الأعمال وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة المختصة التي أرسلت لدراسة جدوى وصلاحية موقع المنفذ المقترح وبناءً على التقارير السابقة قرر المجلس بعدم صلاحية موقع الأرض المقترح لاستحداث المنفذ الحدودي.
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