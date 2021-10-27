الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة

أعلن مدير عام صحة بغداد / الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الأربعاء، التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة.
وقال الحجامي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في جانب الكرخ كان كالأتي:
ابو دشير ------------3
ابو غريب ------------7
الاسكان -------------1
الاعلام --------------2
البياع ---------------5
الحرية --------------9
الدورة --------------5
الرحمانية ------------2
السيدية -------------6
الشعلة --------------5
الطارمية -------------2
الكاظمية ------------8
المحمودية ----------17
المنصور -------------5
حي الجامعة ---------4
حي العامل ----------1
حي العدل ----------3
المجموع 85