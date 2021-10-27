شيخ من قبيلة "تميم" يعتذر عن الاساءة تجاه العامري ووفد من بغداد

قدم الشيخ موفق حسين سلطان العطافي التميمي، الأربعاء، اعتذاره عن الاساءة التي حصلت تجاه رئيس تحالف الفتح هادي العامري ووفد جاء من بغداد لتقديم التعازي بأحداث المقدادية.

وقال التميمي في بيان، "نحن شيوخ ووجهاء عشائر قبيلة بني تميم عشيرة العطاطفة نتعذر عن الاساءة التي حصلت على اخوتنا الذين تحملوا عناء السفر لمواساتنا في مصابنا هذا، كل من الحاج هادي العامري والوفد المرافق له ونشكره جزيل الشكر لمجيئهم ومواساتهم لنا في مصيبتنا".

وأضاف "من صدر منه الاساءة لا يمثلنا ولا يمثل عشائر شهداء الهويشة بل يمثل نفسه فقط".

وكان مصدر أمني أفاد، امس الثلاثاء، بمقتل وإصابة 18 شخصاً بهجوم مسلح في المقدادية بمحافظة ديالى.