سياسي يدعو مفوضية الانتخابات الى ان تكون جزء من الحل وليس المشكلة

وقال الخفاجي في حديث للسومرية نيوز، إن "دخول رئيس الجمهورية على خط الحل بصفته حامي الدستور والدعوة الى حل مشكلة نتائج الانتخابات بطرق قانونية هي دعوة مرحب بها ونتمنى ان تكون لها نتائج ايجابية على الارض، بالتالي فإن مفوضية الانتخابات مطالبة بالتفاعل الإيجابي وفقا لقانون الانتخابات بالذهاب الى اتخاذ الاجراءات الصحيحة لتصويب العملية الانتخابية والمضي الى خيار العد والفرز اليدوي لانهاء حالة الجدل ومنع الوضع من الانزلاق الى احتمالات غير مقبولة".واضاف الخفاجي، ان "مفوضية الانتخابات عليها ان تكون جزء من الحل وليس المشكلة وأن تلقى دعوة رئيس الجمهورية استجابة منها، خصوصا ان المطالبة بالعد والفرز اليدوي أصبحت مطلبا شعبيا جماهيريا وليس سياسيا فقط"، لافتا إلى ان "العد والفرز اليدوي هو الخيار الأفضل لنذهب بعدها الى تشكيل حكومة مقبولة وجيدة وقادرة على مواجهة التحديات اما دون ذلك فإن تشكيل حكومة وفق ما هو موجود حاليا من اضطرابات واتهامات بالتزوير فلن يكون مصيرها أفضل حالا من حكومة عام 2018".