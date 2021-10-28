مفوضية بابل تعلن مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني

وقال العامري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "نتائج العد والفرز اليدوي جاءت متابقة مع نتائج العد والفرز الالكتروني بالنسبة للمحطات الانتخابية المطعون بها للدوائر الانتخابية الاربع في المحافظة".وأضاف العامري أن "مفوضية الانتخابات باشرت ومنذ ساعات الصباح الاولى بعملية العد والفرز للمحطات الانتخابية البالغ عددها 170 محطة والتي تم النظر بها وفق الاجراءات الفنية وتوفر الادلة وبتوصية مجلس المفوضين، حيث تمت المباشرة بفتح المحطات وعلى قاعة الشرف في بناية الجندي المجهول ومن خلال كوادر مخصصة للغرض المذكور وبحضور واشراف بعثة الامم المتحدة وعدد من المراقبين الدوليين والمحليين وبتغطية من وسائل الاعلام المختلفة".وأشار إلى أن "نسبة التطابق وصلت إلى 100% لجميع المحطات وبدون وجود اي اختلاف بالنتائج الاولية المعلنة".وختم العامري قائلا إن "محضرا رسميا سيتم تدوينه بما اظهرته تلك النتائج ويرفع الى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار المناسب في شأنه".