بيان جديد من الرافدين حول قروض الـ 50 مليون دينار

اعلن مصرف الرافدين، قروض للمواطنين تصل مدة تسديدها إلى 10 سنوات.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، انه اطلق "قروض بقيمة ٥٠ مليون للبناء والترميم تسدد في ١٠ سنوات".