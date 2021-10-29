بالفيديو: مع قرب بدء العام الدراسي... هل يكون الدوام حضوريّا؟

بعد تعطيل الدوام الحضوري لعامين على التوالي واعتماد التدريس الالكتروني بسبب جائحة كورونا.. قررت وزارة التربية أن يكون الدوام في العام الدراسي الجديد الفين وواحد وعشرين والفين واثنين وعشرين حضوريا لاربعة ايام في الاسبوع الواحد ويومين على المنصة الالكترونية المعروفة بكلاس روم.. خطوة جاءت لاعادة الرصانة الى القطاع التربوي مع الزام الكوادر التدريسية بضرورة اخذ اللقاحات المضادة لفايروس كورونا.





جهد اضافي يقع على عاتق الملاكات التدريسية بالاضافة الى ايصال المنهج الدراسي للطلبة وارشاد وتوعية التلاميذ بالتعليمات الصحية وضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية من أجل تقليل نسب الاصابات.



وبحسب معنيين فأن هناك مشكلات عدة تواجه سير العملية التربوية في البلاد ابرزها توفير الطاقة الكهربائية داخل الصفوف وعدم وجود مدارس مستحدثة ما يؤدي الى حصول كثافة باعداد التلاميذ وقد تصل في بعض الاحيان الى اكثر من خمسين شخصا بالصف الواحد.