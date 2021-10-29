صور من داخل اهم غرفة في البصرة بعد رفع الحصار عن المفاعلات النووية

وبحسب الصفحة فأن "هذه الغرفة ستحتوي بداخلها بعد اشهر قليلة اول مسرع جسيمات نووي مصغر (سايكلوترون) لانتاج مواد FDG المشعة والتي تستخدم في تشخيص الاورام".وتعود محاولات العراق لبناء مفاعلات نووية للأغراض السلمية إلى نحو 60 عاماً، عبر تفاهم مع "الاتحاد السوفياتي" السابق، وموافقة فرنسا بعد ذلك. وبحدود عام 1976 اشترى العراق مفاعلاً نووياً من طراز "أوسايرس" من فرنسا.وشرع في بناء محطة نووية في القسم الجنوبي للعاصمة بغداد المعروف بمنطقة التويثة، التي ضمت مفاعلي "تموز 1" و"تموز 2"، قبل أن تشن المقاتلات الإسرائيلية هجوماً على المفاعلين وتدمرهما.وفي 7 يونيو 1981، شنت ثماني مقاتلات حربية إسرائيلية من طرازي "F15" و"F16" هجوماً بستة عشر صاروخاً استهدف منشأة التويثة وحولها إلى أنقاض في إطار عملية عسكرية عُرفت باسم "أوبرا".وكانت إسرائيل تعتقد وقتذاك أن نظام صدام حسين يسعى لبناء ترسانة نووية لأغراض الحرب، الأمر الذي يهدد وجودها.