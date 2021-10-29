إحباط محاولة تهريب حاويات في ميناء أم قصر الأوسط

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط ثلاثة حاويات مخالفة معدة للتهريب في ميناء أم قصر الأوسط.

وقال المتحدث الرسمي بأسم هيأة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الهيأة بجهودها الرقابية ومصادرها الخاصة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط تمكنت من ضبط ثلاثة حاويات مخالفة معدة للتهريب".

واضاف البيان، انه "من خلال الكشف والتدقيق تبين وجود تلاعب في تفاصيل الحمولة حيث لوحظ أن بعض المواد مخبأة وأخرى ممنوعة من الاستيراد والدخول الى البلاد وتم ضبط (وحدة سونارات طبية عملاقه ٬ مواد كيميائية اعلاف حيوانات ٬ دراجات نارية) وهذه المواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

وتابع، انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".