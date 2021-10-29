مع اقتراب العام الدراسي الجديد.. اقبال كثيف على اللوازم الدراسية بشارع المتنبي (صور)

شهد شارع المتنبي، صباح اليوم الجمعة، اقبالا كثيفا من قبل اولياء الامور على اللوازم الدراسية تزامنا مع اقتراب بدء الدوام الحضوري، بعد تعطيله نحو عامين بسبب جائحة كورونا.

ادناه صورا حصرية للسومرية نيوز، من قلب شارع المتنبي المكتظ بالمتبضعين: الصور بعدسة علي جاسم

