امين بغداد يعلن ادراج شارع معمل السكائر بمدينة الصدر ضمن خطة التطوير

اعلن امين بغداد المعمار علاء معن، اليوم الجمعة، ادراج شارع معمل السكائر بمدينة الصدر ضمن مشروع نهضة بغداد لاعادة تأهيله وتطويره.



وذكر بيان للامانة ورد للسومرية نيوز، ان "امين بغداد وجه بتأهيل شارع معمل السكائر بمدينة الصدر وازالة التجاوزات والمشوهات عنه وتهيأة المساحات الخضراء لتحويلها لمتنزه كبير يكون متنفساً جديداً لاهالي المنطقة".

وتابع ان "اعمال التأهيل تتضمن اعداد تصاميم جديدة للمسطح الاخضر بمشهد مميز يعيد الحياة للمنطقة التي عانت كثيراً في السنوات السابقة".

واشار الى ان "رؤية امانة بغداد الجديدة تشمل الشروع بتطوير المناطق المكتظة سكانيا ضمن مشروع نهضة بغداد ، مبيناً ان " مدينة الصدر تستحق الكثير فهي حاضنة للمبدعين في جميع المجالات الفنية والادبية والرياضية والعلمية".

واضاف البيان ان "دائرة بلدية الصدر الاولى امهلت المتجاوزين اسبوعاً واحداً لازالة تجاوزاتهم طوعاً ضمن شارع معمل السكائر من مدخل منطقة الضغط وصولاً لمنطقة السدة".