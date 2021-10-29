التربية تنشر الكتب المنهجية الحديثة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم رفع الكتب المنهجية الدراسية "المؤلفة حديثاً" بصيغة (Pdf) ليتسنى للمعلمين والمدرسين والطلبة الاستفادة منها ، علما أن الكتب الجديدة ضمت (كتاب الرياضيات للصف السادس الابتدائي ، كتاب الاجتماعيات للصف الثالث المتوسط ، كتابي الحاسوب للصف الثاني المتوسط والخامس الإعدادي ، كتاب اللغة العربية للصف الخامس الإعدادي)".واضافت ان "الكتب ضمت مناهج مدارس المتميزين للصف السادس العلمي بفرعيه الأحيائي والتطبيقي".