طقس العراق.. أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

وذكر بيان للهيئة، تلقته السومرية نيوز، أن "طقس يوم الأحد في الأقسام الوسطى والجنوبية من البلاد سيكون غائماً إلى غائم جزئي، في حين سيكون الطقس غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً، أما درجات الحرارة فمقاربة لليوم السابق في الأقسام الشمالية والوسطى، بينما سترتفع درجات الحرارة قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد وستكون درجة الحرارة في بغداد 34 مئوية وفي السليمانية 24 وفي ذي قار 37 مئوية".وأضاف أن "يوم الاثنين سيكون الطقس غائماً وغائماً جزئياً في بعض الأحيان مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في بعض المناطق، ورعدية أحياناً في الأقسام الشمالية والوسطى من البلاد، فيما سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم كلي في القسم الجنوبي، أما درجات الحرارة فمقاربة لليوم السابق في المناطق الوسطى والجنوبية، فيما ستنخفض الحرارة قليلاً في المناطق الشمالية".وأشار البيان إلى أن "طقس يوم الثلاثاء، سيكون غائماً جزئياً وأحياناً سيكون غائماً كلياً في المنطقة الوسطى، أما الطقس في المنطقة الشمالية فسيكون غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً مع تساقط زخات مطر بعد فترة الظهيرة تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة، ورعدية أحياناً، فيما سيكون الطقس غائماً جزئياً في القسم الجنوبي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المناطق الوسطى والجنوبية وسترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الشمالية".واوضح أن "توقعات يوم الأربعاء، فسيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة تكون رعدية أحياناً ويتحول الطقس تدريجياً إلى صحو في المناطق الشمالية والوسطى، فيما سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية والوسطى، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".