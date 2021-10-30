بغداد تحتضن ملتقى الذاكرة العربية الثاني للسلام (صور)

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
29
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
29
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
كارمن
من
06:00 PM
الى
06:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مقتل الزعيم الجديد لـ"ولاية غرب إفريقيا"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
اعلان
بغداد تحتضن ملتقى الذاكرة العربية الثاني للسلام (صور)
محليات
2021-10-30 | 03:45
المصدر:
السومرية نيوز
405 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، صورا لاحتضان العاصمة بغداد ملتقى الذاكرة العربية الثاني للسلام.
وشهد المتلقى مشاركة 14 دولة عربية وافريقية.
الصور ادناه:
»
حمّل تطبيق السومرية الآن،
أنقر هنا
بغداد
ملتقى الذاكرة العربية الثاني للسلام
+A
-A
آخر الاخبار
10:50 | 2021-10-30
10:50
دوليات
الامارات تسحب تمثيلها الدبلوماسي من بيروت
10:25 | 2021-10-30
10:25
رياضة
ريال مدريد يهزم إلتشي ويتصدر الدوري الاسباني
10:19 | 2021-10-30
10:19
أمن
الاتحادية تقوم بعمليات تفتيش بحثا عن عناصر داعش في جبل مكحول
المزيد
اعلان
محليات
الكمارك تعلن ضبط اربع شاحنات مخالفة للضوابط والشروط في كمرك المنطقة الشمالية
الكمارك تعلن ضبط اربع شاحنات مخالفة للضوابط والشروط في كمرك المنطقة الشمالية
القضاء يناقش إجراءات منع التعذيب اثناء الاستجواب
06:44 | 2021-10-30
النزاهة الاتحادية توضح تفاصيل ضبط "صباح الكناني" متلبساً بالرشوة
04:22 | 2021-10-30
محافظ كربلاء يكشف موعد إجراء القرعة الخاصة بقطع الاراضي السكنية
03:13 | 2021-10-30
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأنواء الجوية تتوقع موعد تساقط الأمطار في العراق
محليات
20.1%
03:44 | 2021-10-29
الأنواء الجوية تتوقع موعد تساقط الأمطار في العراق
03:44 | 2021-10-29
دوي انفجارات في بغداد.. مصدر يكشف السبب
أمن
19.31%
11:35 | 2021-10-29
دوي انفجارات في بغداد.. مصدر يكشف السبب
11:35 | 2021-10-29
بيان جديد من الرافدين حول قروض الـ 50 مليون دينار
محليات
18.01%
02:06 | 2021-10-29
بيان جديد من الرافدين حول قروض الـ 50 مليون دينار
02:06 | 2021-10-29
الامن الوطني يعتقل "صباح الكناني" في بغداد
سياسة
15.03%
12:26 | 2021-10-28
الامن الوطني يعتقل "صباح الكناني" في بغداد
12:26 | 2021-10-28
إليسا تدخل خط الأزمة السعودية اللبنانية وتهاجم قرداحي
فن وثقافة
14.33%
16:56 | 2021-10-29
إليسا تدخل خط الأزمة السعودية اللبنانية وتهاجم قرداحي
16:56 | 2021-10-29
الصدر يأمر بغلق جميع مقرات سرايا السلام باستثناء 4 محافظات (وثيقة)
محليات
13.22%
10:14 | 2021-10-29
الصدر يأمر بغلق جميع مقرات سرايا السلام باستثناء 4 محافظات (وثيقة)
10:14 | 2021-10-29
المزيد
إستفتاء
من الأقرب للفوز بالكرة الذهبية في 2021؟
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
محمد صلاح
محمد صلاح
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.