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محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد
محليات
2021-10-30 | 16:26
19,029 مشاهدة
قررت محافظة أربيل، السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد.
وقال مصدر محلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محافظة أربيل قررت اليوم السبت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد".
وأضاف المصدر أن "سبب التعطيل يعود لكثرة الامطار والسيول".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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