محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد

قررت محافظة أربيل، السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد.

وقال مصدر محلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محافظة أربيل قررت اليوم السبت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد". وأضاف المصدر أن "سبب التعطيل يعود لكثرة الامطار والسيول".