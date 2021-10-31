بالصور.. وصول وفد من التيار الصدري إلى ديالى

وصل وفد من التيار الصدري، اليوم الاحد، إلى محافظة ديالى على خلفية الاحداث الاخيرة.

وقال مصدر امني لـ السومرية نيوز، إن "وفدا من التيار الصدري وصل محافظة ديالى الحبيبة".