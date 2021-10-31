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بالصور.. وصول وفد من التيار الصدري إلى ديالى
محليات
2021-10-31 | 04:32
3,366 مشاهدة
وصل وفد من التيار الصدري، اليوم الاحد، إلى محافظة ديالى على خلفية الاحداث الاخيرة.
وقال مصدر امني لـ السومرية نيوز، إن "وفدا من التيار الصدري وصل محافظة ديالى الحبيبة".
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التيار الصدري
ديالى
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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