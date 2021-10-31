ضبط حاويات مخالفة في أم قصر الأوسط

وقالت الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها " تمكنت من ضبط ثلاثة حاويات معدة للتهريب تحتوي على (مواد غذائية ومنظفات منتهية الصلاحية ودراجات نارية وأثاث منزلي مستعمل) وجميع المواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط".وأشارت إلى "تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المضبوطات إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".