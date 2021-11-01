وزير التربية: ادعوكم إلى تحدي الصعاب لتحقيق الأهداف المنشودة

وقال الدليمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "يطيب لي ان اخاطبكم اليوم مع اشراقة شمس العام الدراسي الجديد ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وأعبر في الوقت نفسه عن سعادتي برؤية المدارس وهي تفتح أبوابها مرة أخرى أمام التلاميذ والطلبة لتحتضنهم بعد طول انتظار، بسبب ازمة جائحة كورنا التي منحتنا الأمل والتحدي والاصرار للمضي قدماً بالمسيرة التربوية الى الامام".وتابع، "لقد كان العامين الماضيين مليئان بالتحولات والاحداث المهمة، إلا أن العملية التعليمية لم تتوقف، بجهود المعلمين والمدرسين والمشرفين وجميع ملاكاتنا المثابرة من اجل مواصلة سير العملية التربوية والتعليمية بوسائل مختلفة، ولا سيما النظام الإلكتروني لحماية مستقبل التلاميذ والطلبة الأعزاء ".وأضاف الدليمي، ان "العام الدراسي يمثل فرصة لإعداد أجيال كفؤة متسلحة بأرقى العلوم والمهارات وفقاً لسياسات وبرامج وزارة التربية وما تقدمه من مناهج ومحتويات تعليمية وتربوية رصينة تحاكي اهتمامات الطلبة وتوجهات الدولة المستقبلية لخلق بيئة عصرية إيجابية تصقل مهارات الطلبة وتنقلهم إلى مستويات معرفية رائدة".واستدرك، "وفي الختام ندعوكم في هذه المرحلة إلى المثابرة وتحدي الصعاب حتى يحقق العام الدراسي الأهداف المنشودة تحقيقاً لتطلعاتنا المتصلة بالتعليم وغرس قيم الانتماء للوطن والاعتزاز بثقافته وتقاليده الأصيلة".