الكاظمي يوجه الطلبة بجملة توصيات تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد

وزار الكاظمي ثانوية العقيدة وقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد، وقال في كلمة له: "سعيد بوجودي بين أبنائي الطلبة في أول يوم من بدء العام الدراسي"، مستدركا "أنتم مستقبلنا والعراق بكم يزدهر ويتطور".وتابع، " أوصيكم بالاجتهاد في الدراسة، تعبكم اليوم ستجنون ثماره غداً"، مضيفا "أوصيكم باحترام أساتذتكم وتقديرهم وسماع توصياتهم، فالمعلم كان وما زال هو باني المستقبل".واردف رئيس الوزراء، "أقول لكم أبنائي: العراق جميل.. العراق بلدنا، الله منحه كل الخيرات، وشعبنا راقٍ ومتعلم، صحيح نمر بظروف صعبة وتحديات لكن شعبنا قوي، آباؤكم وأمهاتكم أقوياء لأنهم ينهضون من المحنة ويكملون، حتى يكون مستقبلكم أفضل".ومضى في قوله، "لاتستمعوا لأي شخص يحاول أن يزرع في عقولكم عناوين الطائفية والعنصرية، ومعنى العنصرية والطائفية هو أن يكره الطالب أو الطالبة الذي يجلس بجانبه على الرحلة نفسها، لأنه من غير دين أو قومية، أو غير مذهب، أو غير معتقد وفكر".وأضاف الكاظمي: "لا تستمعوا للذين يحاولون أن يفرقوا بينكم وتمسكوا بعراقيتكم، هناك أشرار يعيشون حتى يفرقوكم عن بعض، قولوا لهم نحن عراقيون، كلنا سواسية وكلنا مواطنون، لنا حقوق وعلينا واجبات".واشار الى، ان "العراق على الطريق الصحيح بكم وبأهلكم، اليوم وضعنا خططاً طويلة المدى لإعمار العراق، وإن شاء الله نتجاوز كل التحديات".ولفت الكاظمي الى، ان "المستقبل أمامكم تعاونوا مع أهلكم ومع أساتذتكم، فالعراق يستحق منكم أن تتعلموا وتتفوقوا، فأنتم المستقبل، وبكم يرتقي بلدنا".