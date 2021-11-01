وذكرت الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "جهود هيأة المنافذ الحدودية المتمثلة في الإشراف والرقابة والمتابعة والتدقيق لعمل الدوائر العاملة وكافة البضائع والمسافرين إحباط محاولة تهريب 13 صقرا في منفذ مطار بغداد الدولي عن ضبط (13) طائر صقر مخبأة في حقيبة لمسافر عراقي مغادرا من مطار بغداد الدولي".واضاف البيان، انه "أثناء مرور الحقيبة في جهاز السونار في اخر نقطة للتفتيش قبل الشحن تم ضبط واحباط محاولة التهريب بأشراف مباشر من منتسبي هيأة المنافذ وشرطة الكمرك ومركز كمرك المطار ".واشار الى "إحالة المضبوطات والمتهم إلى مركز شرطة المطار وفق محضر مشترك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".