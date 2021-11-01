عدسة السومرية تواكب العام الدراسي الجديد

وثقت عدسة السومرية، اليوم الاثنين، الساعات الاولى من بدء العام الدراسي الجديد في العاصمة بغداد.

واظهرت الصور، التزاما تاما للطلبة بالاجراءات الوقائية، باحدى مدارس منطقة جميلة شرقي العاصمة بغداد. بعدسة مصور السومرية علي جاسم