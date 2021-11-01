الحكم بالسجن 6 سنوات بحق مدير بلدية المنصور السابق

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والتحقيق في الجرائم المهمة تم الحكم على المتهم علي جار الله مدير عام بلدية المنصور سابقا زغير بالسجن لمدة 6 سنوات وفق المادة 318 عقوبات عن قضية مرجأ تقرير مصيره عنها لقيامه باخذ مبالغ الرشاوى البالغ قدرها 600 مليون المخصصة للعجلات (اللوريات والشفلات) المستخدمة في حملات النظافة لدائرة بلدية المنصور عام 2016 و2017 و 2018".واضاف المصدر، ان "المتهم لازالت لديه قضايا اخرى".