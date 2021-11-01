هل يتكرر سيناريو التوافقية في الحكومة الجديدة؟

ما بين الانتظار لحسم النتائج النهائية للانتخابات، والحوارات والتفاهمات السياسية بين الكتل المختلفة، فما زال شكل الحكومة المقبلة يتأرجح بين جهات تسعى لتشكيل اغلبية سياسية واخرى تدعو الى حكومة توافقية ترضي الجميع.وفي المرحلة الفاصلة بين انتظار إعلان النتائج النهائية وعقد أول جلسة لمجلس النواب الجديد، يتجه المشهد السياسي نحو تشكيل تحالفين شيعيين كبيرين، كلاهما يسعى لضم أكبر عدد من النواب، سواء ضمن قوائم انتخابية أو مستقلين، لتشكيل الكتلة الأكثر عددا وتسمية مرشحها لرئاسة الوزراء.الاحزاب المعترضة وبغض النظر عن النتائج المعلنة، فإنها ما زالت تجري نقاشات وحوارات من أجل تشكيل الكتلة الاكبر والذهاب الى تشكيل حكومة توافقية تشمل جميع المكونات وترضي جميع الأطراف وتسير بمسار العملية السياسية الجديدة الى بر الامان، خصوصا بعد التصريحات الاخيرة لدولة القانون حول عدم وجود خطوط حمراء على أي كتلة سياسية، الامر الذي راه مراقبون تناغما مع التيار الصدري لتشكيل تحالف مستقبلي وترك الخلافات السابقة.ومن الصعب الحكم باستقرار التحالفات على ما هي عليه حتى قبل الجلسة الأولى للبرلمان، إذ توجد احتمالات راجحة لتحالف كيانات جديدة مع الكتلة الصدرية أو ائتلاف دولة القانون باعتبارهما الاكثر عددا بين القوى الشيعية، لاسيما بعد التحذيرات التي اطلقتها قوى الاطار التنسيقي من أن المضي بالنتائج المعلنة يهدد السلم الأهلي في البلاد ويعرضه للخطر، وهو ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي، أو نسف العملية الانتخابية برمتها.