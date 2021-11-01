Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مانشستر يونايتد يدفع كونتي لرفض توتنهام
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

هل يتكرر سيناريو التوافقية في الحكومة الجديدة؟

محليات

2021-11-01 | 06:10
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

هل يتكرر سيناريو التوافقية في الحكومة الجديدة؟

المصدر:
السومرية
242 مشاهدة

في وقت لا تزال فيه الاحزاب تنتظر اعلان نتائج الانتخابات النهائية، تجري خلف الكواليس حوارات وتفاهمات أولية للمضي بتشكيل الكتلة الأكبر قبيل عقد الجلسة الاولى للبرلمان، في حين رجح مراقبون تكرار سيناريو التوافقية في الحكومة الجديدة ارضاءً لجميع الأطراف السياسية.

ما بين الانتظار لحسم النتائج النهائية للانتخابات، والحوارات والتفاهمات السياسية بين الكتل المختلفة، فما زال شكل الحكومة المقبلة يتأرجح بين جهات تسعى لتشكيل اغلبية سياسية واخرى تدعو الى حكومة توافقية ترضي الجميع.

وفي المرحلة الفاصلة بين انتظار إعلان النتائج النهائية وعقد أول جلسة لمجلس النواب الجديد، يتجه المشهد السياسي نحو تشكيل تحالفين شيعيين كبيرين، كلاهما يسعى لضم أكبر عدد من النواب، سواء ضمن قوائم انتخابية أو مستقلين، لتشكيل الكتلة الأكثر عددا وتسمية مرشحها لرئاسة الوزراء.

الاحزاب المعترضة وبغض النظر عن النتائج المعلنة، فإنها ما زالت تجري نقاشات وحوارات من أجل تشكيل الكتلة الاكبر والذهاب الى تشكيل حكومة توافقية تشمل جميع المكونات وترضي جميع الأطراف وتسير بمسار العملية السياسية الجديدة الى بر الامان، خصوصا بعد التصريحات الاخيرة لدولة القانون حول عدم وجود خطوط حمراء على أي كتلة سياسية، الامر الذي راه مراقبون تناغما مع التيار الصدري لتشكيل تحالف مستقبلي وترك الخلافات السابقة.

ومن الصعب الحكم باستقرار التحالفات على ما هي عليه حتى قبل الجلسة الأولى للبرلمان، إذ توجد احتمالات راجحة لتحالف كيانات جديدة مع الكتلة الصدرية أو ائتلاف دولة القانون باعتبارهما الاكثر عددا بين القوى الشيعية، لاسيما بعد التحذيرات التي اطلقتها قوى الاطار التنسيقي من أن المضي بالنتائج المعلنة يهدد السلم الأهلي في البلاد ويعرضه للخطر، وهو ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي، أو نسف العملية الانتخابية برمتها.

» حمّل تطبيق السومرية الآن، أنقر هنا

محليات

خاص السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:45 | 2021-11-01 07:45
07:45 | 2021-11-01 07:45
07:42 | 2021-11-01 07:42
المزيد
اعلان
اعلان
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد
37.5%
16:26 | 2021-10-30
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد
16:26 | 2021-10-30
قرداحي يعلق على مطالبات استقالته من الحكومة اللبنانية
16.04%
08:10 | 2021-10-31
قرداحي يعلق على مطالبات استقالته من الحكومة اللبنانية
08:10 | 2021-10-31
محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين
12.98%
08:02 | 2021-10-31
محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين
08:02 | 2021-10-31
انخفاض كبير بالاصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي
11.85%
09:03 | 2021-10-30
انخفاض كبير بالاصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي
09:03 | 2021-10-30
انتهاء &quot;الخوف&quot; من كورونا.. علماء يحددون &quot;شرطين&quot;
11.57%
13:25 | 2021-10-31
انتهاء "الخوف" من كورونا.. علماء يحددون "شرطين"
13:25 | 2021-10-31
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا
10.07%
09:00 | 2021-10-31
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا
09:00 | 2021-10-31
المزيد
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
محمد صلاح
محمد صلاح
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.