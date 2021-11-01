بالفيديو: مواطنون ناقمون من صور المرشحين المعلقة على البنايات

رغمَ مرورِ اكثر من عشرين يوماً على انتهاءِ الدعايات الانتخابيةِ الا ان صور المرشحينَ لا تزالُ تشوه العديدَ من جدرانِ وازقةِ العاصمةِ امرُ اثارَ سخطَ وامتعاض مواطنين الذين طالبوا بضرورةِ رفعها ومحاسبةِ المخالفين.اكثر من ثلاثة الاف ومئتي مرشح تنافسوا في الانتخابات للوصول الى قبة البرلمان مستخدمين الدعايات المختلفة للترويج لبرامجهم وكانت النتيجة وجود بعض المخالفات.بالرغم من تحذيرات المفوضية وامانة بغداد بمحاسبة المرشحين الذين يتخلفون عن ازالة دعايتهم الا ان الكثير منهم تجاهل ذلك ولا تزال صورهم تعتلي اسطح البنايات وتتوسط بعض الشوارع رغم انتهاء الانتخابات.امانة بغداد رفعت الكثير من الدعايات التي توسطت الشوارع فيما تطوع مواطنون لرفع جزء منها.. ليثير المتبقي منها حفيظة مواطنين ناقمين اصلا من العملية السياسية.