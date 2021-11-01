النزاهة تضبط مُخالفات بعقد قيمته أكثر من 5 ملايين دولار في ميسان

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت في بيان ورد لـ السومرية نيوز بأنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي انتقل إلى هيئة تشغيل حقول نفط ميسان؛ بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّـةٍ، تمكَّن من ضبط الأوليَّـات الخاصَّة بمُناقصة إحالة وتحليل العطاءات الخاصَّة بمشروع إنشاء جدارٍ (كونكريتيٍّ) مُضادٍّ للانفجار في شركة (سينوك) الصينيَّـة في المحافظة؛ لوجود مُخالفاتٍ في الإحالة".وأضافت الدائرة أنَّ "التحرِّيات الأوليَّة قادت إلى ارتكاب لجان الإحالة والتحليل الخاصَّة بالمشروع البالغة كلفته ( 5,281,000) ملايين دولارٍ مُخالفاتٍ في إحالة وتحليل العطاءات الخاصَّة بالمشروع المُحال من قبل هيئة تشغيل حقول نفط ميسان على شركة مُقالاوتٍ أهليَّـةٍ".واشارت الى "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ وعرضه على محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان،لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".