الصحة تعلن توسعة الفئات العمرية المشمولة بلقاح فايزر - بايونتك

وجاء في وثيقة عن الوزارة، وردت لـ السومرية نيوز، إنه "استناداً إلى توصيات اللجنة العلمية الاستشارية لبرنامج التحصين والمقترنة بتوصيات منظمة الصحة العالمية التي اعتمدت إعطاء لقاح فايزر – بايوتنك للفئة العمرية من 12 سنة فما فوق، ولأجل تقليل خطورة انتشار فايروس كورونا وزيادة المناعة المجتمعية اللازمة لاحتواء الفايروس تقرر أن تكون الفئة العمرية المشمولة بلقاح فايزر – بايونتك من عمر 12 سنة فما فوق".وأضافت، "على أن تكون الأولوية للفئات ذات الاختطار ضمن هذه الفئات".أدناه الوثيقة: