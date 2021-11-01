فلم روائي يمثل العراق في منافسات جائزة الأوسكار 2022

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الاثنين، عن ترشيح فلم روائي لتمثيل العراق في التسابق على جائزة الأوسكار لأفضل فيلمٍ عالمي لعام 2022.



وقالت الوزارة في بيان، إن "اللجنة المستقلة المختصة باختيار الشريط الروائي الطويل صوتت بالإجماع المطلق لصالح ترشيح فيلم "أوروبا" للمخرج العراقي حيدر رشيد، وهو أحد الأفلام الروائية الطويلة الخمسة المدعومة من قبل منحة بغداد لدعم السينما العراقية لعام 2021 المقدمة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار".

وأضاف البيان أن "اختيار فيلم أوروبا جاء تتويجاً للمسار المتميّز والإيجابي الذي مرّ به هذا الفيلم منذ اختياره ضمن برنامج نصف شهر المخرجين في الدورة السابقة لمهرجان كان السينمائي الدولي، والذي حاز خلاله على جائزة الدورة التاسعة لجائزة بياترتيشي سارتوري الممنوحة من قبل جمعية النقد المستقل في مهرجان كان".

وتابع بيان الوزارة "كما حاز على العديد من الجوائز من بينها جائزة الشريط الفضي الممنوحة من قبل جمعية نقّاد وصحفيي السينما الإيطاليين، واختارته جميعة نُقّاد السينما الايطاليين للعام 2021".



ويروي فيلم "أوروبا" بحسب البيان، ثلاثة أيام مأساوية من حياة الشاب العراقي كمال الذي يحاول الوصول الى أوروبا سيراً على الاقدام عبر الحدود التركية البلغارية ويقع فريسة لشرطة الحدود البلغارية والعصابات المُطاردة للمهاجرين ويجد نفسه وحيداً في غابة شاسعة لا نهاية لها.