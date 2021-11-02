إحباط محاولة تهريب في منفذ مندلي

وذكر بيان للهيئة ورد لـ السومرية نيوز، أنه"بجهود ومتابعة دقيقة في منفذ مندلي الحدودي وبناءً على المعلومات الواردة من مصادرها الخاصة تم ضبط وإحباط محاولة تهريب براد يحتوي مواد غذائية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين" .وأوضح البيان أنه "ومن خلال الكشف والتدقيق تبين وجود منتجات غذائية نوع (كبدة الدجاج) مخبأة أسفل مادة البطاطا لغرض التهريب وتم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".