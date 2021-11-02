النزاهة: استقدام مسؤولين على خلفية ضبط حالات  فـرز أراض بصـورة غير قانونية

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ "نتائج الرصد الميداني والزيارات التي قام بها مكتب تحقيق النجف إلى مُديريَّـات التخطيط العمرانيِّ والبلديَّة والتسجيل العقاري في النجف الأولى - الشمالي، كشفت عن أنَّ عمليَّة الفرز تمَّت بشكلٍ غير أصوليٍّ خلافاً للقانون، إضافةً إلى عدم وجود مُوافقاتٍ وعدم وجود أضابيرعددٍ من القطع المفرزة لدى التسجيل العقاري".وأضافت، أنَّ "العمليَّة التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكرةٍ قضائيَّةٍ، أسفرت عن ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالعمليَّة غير الأصوليَّـة؛ لفرز قطع أراضٍ في المُحافظة".وبيَّـنت الدائرة "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه على قاضي محكـمة تحقيق النجف الـمُخـتصَّة بالنــظـر في قـضايا الـنـزاهـة؛ الـذي قرَّر استقدام مُدير التخطيط العمرانيِّ في المُحـافـظة سابقاً ومُدير بلديَّة النجف ومعاونه الفني، إضافة إلى سبعة مُتَّـهمين آخرين وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".وكانت الهيئة قد اعلنت في 15/7/2021عن قيامها باِسترجاع 143عقاراً مملوكة للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري تصل أقيامها لأكثر من44 مليار دينارٍ، مبينة ان تلك العقارات اسْتُمْلِكَت أو تمَّ التجاوز عليها بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.