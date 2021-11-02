وصول فريق دولي للمباشرة بالتنقيب باكبر مستوطنة بشرية جنوب العراق

وصل فريق جامعة مانشستر البريطانية برفقة فريق من جامعة كوستانز الالمانية للمباشرة بموسم التنقيبات الجديد في موقع أكبر اسكندرية مكتشفة في العالم واكبر مستوطنة بشرية في جنوب العراق في العهد السلوقي (مدينة كاراكس سباسينو ‏Charax Spasinou) بين البصرة والقرنة.

وهذه الارض حكمت فيها عدة سلالات وحكم منها ملوك مملكة ميشان التاريخية (قبل الاسلام).

واسسها الاسكندر الأكبر المقدوني في حملته على الشرق على نهر دجلة وازدهرت بعده لتصبح من ابرز مدن المنطقة وأهم الموانئ على الخليج وتتبادل التجارة مع الهند وتدمر والبتراء وروما حتى زارها الامبراطور الروماني تراجان عام 116 بعد الميلاد.

ودمرها ملك الفرس الساسانيين اردشير الاول عام 222 ميلادية

الصور ادناه تعود لتنقيبات خبراء جامعة مانشستر وزملائهم العراقيين في الموقع بين الاعوام 2016-2018