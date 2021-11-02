البيئة: المباشرة بالمرحلة الأولى لاعمال ازالة الألغام في الفرات الأوسط

باشرت الملاكات الفنية لدائرة شؤون الالغام التابعة لوزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، اعمال المراقبة والاشراف QA على اعمال الازالة في قضاء المحاويل ضمن محافظة بابل.

وقال مدير عام دائرة شؤون الالغام ظافر محمود في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الملاكات الفنية للمركز الاقليمي للفرات الاوسط في الدائرة وجهت بتكليف دائرة الاسناد العسكري في مديرية الهندسة العسكرية بوزارة الدفاع باعمال الازالة في منطقة المنصورية بقضاء المحاويل في محافظة بابل والتي تعد من المناطق الخطرة ضمن قاعدة البيانات الفنية للدائرة".

واشار محمود الى ان "هذه المرحلة هي الاولى ضمن خطة المركز الاقليمي للفرات الاوسط لشؤون الالغام وبالتنسيق مع دائرة الاسناد الهندسي في وزارة الدفاع للانفتاح على مناطق الفرات الاوسط لتنفيذ اعمال الازالة على غرار الاعمال المماثلة والتي نفذتها المديرية في المناطق المحررة من براثن عصابات داعش الارهابية".