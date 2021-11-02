ضبط مواد كيميائية خطرة في ميناء أم قصر الجنوبي

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط حاويات تحتوي مواد كيميائية خطرة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الجنوبي.

وقالت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "بناءً على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني تمكنت مفارز الهيأة من ضبط حاويتين محملة (مواد كيميائية خطرة) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد حيث تجاوزت المدة القانونية المسموحة لبقائها في الميناء".

واضاف البيان انه "تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".