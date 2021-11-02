نقابة الصحفيين ترحب بقرار القضاء باعدام قتلة الاعلامي احمد عبد الصمد

رحبت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الثلاثاء، بقرار رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية الصادر يوم أمس والخاص بإصدار حكم الإعدام بحق المدان بقضية قتل الصحفي احمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي اللذين اغتيلا يوم 10 كانون الثاني عام 2020 من قبل مسلحين في محافظة البصرة.

وقالت النقابة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في الوقت الذي تعبر فيه النقابة عن شكرها وتقديرها للقضاء العراقي الذي أنصف في هذا القرار العادل الأسرة الصحفية وانتزع حق عائلتي الفقيدين بإنزال القصاص العادل بحق مرتكبي هذه الجريمة النكراء, فأن هذا القرار يأتي انسجاما مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أعلنت فيه يوم الثاني من نوفمبر من كل عام يوما دوليا لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين".