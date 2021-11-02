المالية تطلق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني

وقالت الوزراة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " وزارة المالية وجهت هيأة التقاعد الوطنية بالمباشرة باطلاق رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الثاني الحالي ".وأكدت الوزارة على "إدارات مصرفي الرشيد والرافدين و هيأة التقاعد الوطنية إستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري للشهر الحالي عبر بطاقات الدفع الالكتروني ".واشارت الوزارة الى انها "دعت كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية واعتبارا من اليوم مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم "، كما تدعوا الوزارة "المتقاعدين الاعزاء عدم الانجراف وراء الشائعات المتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي واعتماد الاخبار من المصادر الرسيمة للوزارة".